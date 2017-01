Deu anys després dels successos de " Fúria de titans ", Perseu (Sam Worthington) està decidit a fer una vida tranquil·la amb el seu fill Heli No obstant això, els déus, debilitats per la manca de fe de la humanitat, perden el control sobre els titans, el líders del quals no és altre que Cronos, el pare de Zeus (Liam Neeson), Hades (Ralph Fiennes) i Posidó (Danny Huston). Quan Hades i Ares (Edgar Ramírez) arriben a un acord amb Cronos per capturar Zeus, llavors Perseu haurà d'abandonar la seva plàcida vida per rescatar-lo, missió per a la qual rebrà l'ajuda d'Andròmeda (Rosamund Pike) , Agenor (Toby Kebbell) i Hefest ( Bill Nighy ) .