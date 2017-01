Hilary Swank interpreta el paper d'una antiga missionera cristiana que va perdre la fe quan la seva família va ser tràgicament assassinada, i des de llavors es converteix en una autoritat en la refutació de fenòmens religiosos. Però quan està investigant en un petit poble de Louisiana, que està sofrint el que semblen ser les plagues bíbliques, s'adona que aquests successos no poden ser explicats per la ciència i ha de recuperar la fe per combatre a les fosques forces que amenacen aquesta comunitat.