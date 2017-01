El sergent de cavalleria Matt Trainor (Broderick Crawford) és un dels pocs supervivents d'un atac comanxe acabdillat per Núvol Negre. Trainor i els altres supervivents hauran de recórrer cent milles de desert per arribar al fort més proper. El grup haurà d'afrontar no només els perills del terreny, sinó també el fet que amb prou feines els queda aigua, i els indis els aguaiten per fer-se amb les seves escasses reserves.