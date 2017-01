Melanie, una jove rica i snob de l'alta societat de San Francisco, coneix casualment, en una ocelleria, l'advocat Mitch Brenner, que ha anat a comprar un regal d'aniversari per Kathy, la seva germana petita. Mitch, que coneix per la premsa l'esbojarrada vida de Melanie, la tracta despectivament i se'n va de la botiga deixant-la bastant irritada. Melanie, que no està acostumada a que la tractin així, encarrega uns periquitos i els porta a casa de l'advocat, però Mitch se n'ha anat a passar el cap de setmana a casa de la mare. Llavors decideix presentar-se a casa dels Brenner, al Celler Bay, amb el pretext de regalar els periquitos a Kathy. Quan hi arriba, els ocells comencen a atacar sense raó aparent als habitants del lloc. La situació s'agreujarà a mesura que avancen les hores.