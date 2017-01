SINOPSI

Chuck Levine (Adam Sandler) i Larry Valentine (Kevin James) són l'orgull del parc de bombers: són inseparables i sempre estan disposats a fer-ho tot l'un per l'altre. Larry és viudo i, sobretot, vol protegir la seva família. El seu gran amic vol, sobretot, disfrutar de la vida de solter. Larry li va salvar la vida a Chuck en un incendi, i ara li toca a ell demanar-li un gran favor. Un rotllo burocràtic impedeix a Larry que els seus dos fills siguin els beneficiaris de la seva assegurança de vida. Per solucionar-ho, només cal que Chuck firmi uns formularis com a parella de Larry. Total, ningú s'ho trobarà. Però un funcionari té sospites i la vida de la parella deixa de ser un secret per convertir-se en notícia. Obligats a fer-se passar per dos enamorats acabats de casar, han de fingir ser la típica parella feliç.