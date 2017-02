Basada en la popular sèrie de televisió dels anys setanta "Els homes de Harrelson". En la seva versió cinematogràfica Jim Street (Colin Farrell) és un agent de policia de Los Angeles que busca desesperadament una oportunitat per vestir l'uniforme del cos d'elit S.W.A.T. (Special Weapons and Tacticts Unit). L'ocasió arriba quan Profund (Jackson), el cap del comando, rep l'ordre de reclutar a cinc policies per al cos. Després de setmanes de rigorós entrenament, el nou equip entra immediatament en acció: un notori capo de la droga (Olivier Martinez) ofereix cent milions de dòlars a qui ho alliberi del control policial. Mentre custodia al detingut, l'equip S.W.A.T. és perseguit per una implacable i ben armada banda de mercenaris.